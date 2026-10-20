Суд удовлетворил иск о взыскании в пользу Большого театра 632 млн рублей

Большой театр добился взыскания с девяти ответчиков 632 млн рублей Суд удовлетворил иск о взыскании в пользу Большого театра 632 млн рублей

Москва20 окт Вести.В Москве Гагаринский суд удовлетворил иск о взыскании в пользу Большого театра 632 млн рублей с замгендиректора учреждения Дмитрия Соломенко, экс-главного инженера Юрия Боева и других ответчиков. Об этом говорится в электронной базе суда, передает ТАСС.

Иск ФГБУК "Государственный академический Большой театр России" о взыскании неосновательного обогащения к ответчикам Боеву А.Ю., Боеву Ю.А., Геворкяну А.Л., Кулухову О.Ф., Кулухову Р.Ф., Макарову А.В., Соломенко Д.Б., Чумакову Д.А., Чумаковой А.Ю. удовлетворить сообщается в документах

По данным "Известий", ответчики сдавали Большому театру складские помещения для хранения реквизита по завышенным ценам. Для этого было создано подконтрольное юрлицо. Нарушения были обнаружены в ходе аудиторской проверки.