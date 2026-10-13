Арбитраж Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой 100 тыс. рублей в пользу РАО Арбитражный суд взыскал с театра "Золотое кольцо" 100 тысяч рублей в пользу РАО

Москва13 окт Вести.Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с театра "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой неустойку 100 тысяч рублей в пользу Российского авторского общества (РАО). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что исковые требования удовлетворили в полном объеме.

Взыскать с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" в пользу Общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" неустойку в размере 100 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб. 00 коп. говорится в документе

Ранее сообщалось, что иск был подан из-за ненадлежащего исполнения театром обязательств по лицензионному соглашению с РАО, заключенному 30 декабря 2005 года. По условиям соглашения организатор должен был в течение 10 календарных дней после завершения каждого квартала направлять в РАО данные о суммах валового сбора от продажи билетов, а также сведения о фактически исполненных произведениях и их авторах.

За четвертый квартал 2023 года по концерту Кая Метова и концерту Надежды Кадышевой "Снег летит" это обязательство не выполнили. За это нарушение соглашением предусмотрена неустойка 100 рублей за каждый день просрочки.