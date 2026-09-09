Москва9 сенВести.У Надежды Кадышевой могут арестовать имущество и счета театра "Золотое кольцо" в случае, если подтвердится наличие долгов. Об этом сообщает "Абзац".
По информации источника, такой вариант могут применить приставы из-за имеющегося открытого исполнительного производства.
Это может быть арест средств и их списание со счетов театра в банках, арест имущества, обращение взыскания на дебиторскую задолженностьзаявил порталу юрист Сергей Багян
Кроме того, в отношении театра Кадышевой также могут применить и запрет на регистрационные действия, например, внесение изменений в ЕГРЮЛ и отчуждение недвижимости.
Возможен и запрет на выезд должностного лица за границу.
Ранее канал SHOT сообщил об открытии в отношении театра исполнительного производства из-за восьми неоплаченных постановлений. Сумма составляет около 10,5 тысяч рублей.