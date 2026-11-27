Силовики провели выемку документов по делу о растрате в Новосибирском театре Причиной обысков в компаниях Кехмана стали хищения в Новосибирском театре

Москва27 ноя Вести.Следователи провели обыски и выемку документов в офисе компании "Строй-эксперт" в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере при реставрации Новосибирского театра оперы и балета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, сумма ущерба по делу превышает 3 млрд рублей, а сами хищения происходили в период, когда художественным руководителем учреждения был Владимир Кехман. Реставрационными работами на объекте занимались компании "Строй-эксперт" и "РСК-Ренессанс".