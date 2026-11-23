В Москве прошли обыски в Федеральном агентстве по делам национальностей

В Москве прошли обыски в Федеральном агентстве по делам национальностей В Москве прошли обыски в Федеральном агентстве по делам национальностей

Москва23 ноя Вести.В офисе Федерального агентства по делам национальностей в "Москва-Сити" прошли обыски, пишут "Известия".

По сведениям издания, также прошли задержания по делу о коррупции и хищении бюджетных средств в размере 360 млн рублей.

Среди задержанных – несколько сотрудников ведомства, которых подозревают в присвоении денег, выделенных на реализацию государственной национальной политики в сфере духовно-просветительской деятельности на вновь присоединенных к России территориях.

В Москве прошли обыски в офисе Федерального агентства по делам национальностей, в ходе которых произошли задержания по делу о коррупции и хищении бюджетных средств в размере 360 млн рублей говорится в публикации

По версии следствия, фигуранты организовали преступную группировку, к деятельности которой привлекли ряд предпринимателей, и выдавали им субсидии за якобы осуществление просветительской деятельности и проведение опросов.

Те, в свою очередь, заказы не исполняли, но отчитывались по ним посредством фиктивных бумаг. Отмечается, что нанесенный государству от соответствующей схемы ущерб превысил 1 млрд рублей.

Следственный департамент МВД РФ уже предъявил фигурантам обвинение и планирует направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.