Более 25 тыс. чиновников привлекли к ответственности за коррупцию за два года

За коррупционные преступления за два года привлекли более 25 тыс. чиновников Более 25 тыс. чиновников привлекли к ответственности за коррупцию за два года

Москва12 ноя Вести.В России свыше 25 тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за коррупционные преступления в 2025-2026 годах. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин, сообщает ТАСС.

Выступая на II Душанбинском международном форуме, Балдин отметил, что за это время выявлено более 20 тысяч преступлений в крупном и особо крупном размере, а также около 7 тысяч деяний, которые были совершены организованными группами или преступными сообществами.

За последние два года к уголовной ответственности привлечено свыше 25 тыс. чиновников. Выявлено свыше 20 тыс. преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере, а также почти 7 тыс. деяний, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ цитирует слова Виктора Балдина агентство ТАСС

Как отметил Балдин, принятые прокуратурой координационные меры позволили довести число ежегодно выявляемых правоохранителями преступлений до более чем 40 тысяч. Больше всего среди них взяточничества - порядка 60 процентов. За ним идут мошенничество, превышение должностных полномочий, коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями.

За два года в суды направили 26 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях с утвержденными обвинительными заключениями. Сами прокуроры тоже вскрывают такие преступления - ежегодно свыше 3,5 тысячи деяний, и материалы по ним уходят следствию. К примеру, одна из проверок вскрыла хищение бюджетных средств на 360 миллионов рублей: фигурантами дела стали заместитель руководителя одного из федеральных агентств и пятеро его подчиненных. Все они находятся под стражей.

Работа по противодействию коррупции продолжается.