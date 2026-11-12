Гуцан: за девять месяцев при реализации нацпроектов были похищены 240 млрд

Гуцан назвал масштаб хищений при реализации нацпроектов в 2026 году Гуцан: за девять месяцев при реализации нацпроектов были похищены 240 млрд

Москва12 ноя Вести.За девять месяцев 2026 года в ходе реализации нацпроектов и федеральных программ были похищены более 240 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора России Александра Гуцана.

На совещании руководителей правоохранительных органов Гуцан подчеркнул, что с каждым годом количество преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, растет.

За девять месяцев текущего года он увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 млрд рублей… В широком смысле наша общая задача – работать на опережение, не допуская разворовывания бюджета заявил он

По словам генпрокурора, две трети преступлений в бюджетной сфере – это мошенничества при получении государственных выплат. Гуцан обратил внимание на случаи несвоевременного пресечения преступлений, когда без надлежащей оценки оставались факты выведения средств в теневой оборот, фиктивные сделки, картельные сговоры, намеренное ухудшение качества услуг.