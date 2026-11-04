Почти 460 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений в России

Ущерб от экономических преступлений в России вырос почти на 200 млрд рублей Почти 460 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений в России

Москва4 ноя Вести.Почти 460 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений в России по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют данные МВД, которые приводит РИА Новости.

Согласно документам, материальный ущерб от экономических преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам с января по сентябрь 2026 года составил 457,1 млрд рублей. Это почти на 191 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года уточняется в публикации

Согласно данным правоохранительных органов, с января по сентябрь 2026 года выявлено 95,2 тыс. преступлений экономической направленности, что на 7,3% больше прошлогоднего уровня за аналогичный период.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать вывод денежных средств на заграничные счета отягчающим обстоятельством при вынесении приговоров по всем видам экономических преступлений.