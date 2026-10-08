В ГД предложили расценивать вывод средств за рубеж как отягчающее обстоятельство Володин предложил сделать вывод денег за границу отягчающим обстоятельством

Москва8 окт Вести.Вывод денежных средств на заграничные счета необходимо сделать отягчающим обстоятельством при вынесении приговоров по всем видам экономических преступлений. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Он напомнил, что сейчас в Уголовном кодексе РФ предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за границу. Как уточнил парламентарий, их составы закреплены в статьях 193 и 193.1 УК РФ.

При этом, обратил внимание Володин, существуют примеры совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались переводом денег на заграничные счета. Речь идет о мошенничестве, хищении, а также легализации средств или иного имущества, которые были приобретены преступным путем, добавил он. Однако, подчеркнул политик, суд не учитывал факт вывода денег за границу как самостоятельный квалифицирующий признак.

Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством написал Володин

Ранее ограничения Банка России на вывод капитала нерезидентами из недружественных стран через российских брокеров продлили еще на шесть месяцев.