Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

Москва24 сен Вести.Ограничения Банка России на вывод капитала нерезидентами из недружественных стран через российских брокеров продлены еще на полгода. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В Центробанке напомнили, что данные меры были введены 1 апреля 2022 года.

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих говорится в публикации

В начале сентября ЦБ РФ также продлил ограничения на снятие иностранной валюты в наличных на шесть месяцев.