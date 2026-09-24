Москва24 сенВести.Ограничения Банка России на вывод капитала нерезидентами из недружественных стран через российских брокеров продлены еще на полгода. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
В Центробанке напомнили, что данные меры были введены 1 апреля 2022 года.
Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющихговорится в публикации
В начале сентября ЦБ РФ также продлил ограничения на снятие иностранной валюты в наличных на шесть месяцев.