ЦБ усилит действующие требования регулирования к недобросовестным финблогерам ЦБ намерен усилить требования регулирования к недобросовестным финблогерам

Москва24 сен Вести.Банк России будет продолжать работу по противодействию недобросовестным финансовым блогерам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

Также будет усилено регулирование по данному направлению.

Регулятор будет продолжать работу по противодействию недобросовестным финфлюенсерам, которые манипулируют выбором инвесторов в своих интересах, и последовательно усиливать действующие требования регулирования по этому направлению отметили в ЦБ

Ранее зампредседателя Банка России Сергей Белов на ХХІІI Международном банковском форуме сообщил, что ЦБ РФ отметил случаи, когда банки отказывали клиентам в приеме наличных денег.