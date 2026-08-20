ЦБ внедрит экзамен для квалифицированных инвесторов ЦБ: в России появится экзамен для статуса квалифицированного инвестора

Москва20 авг Вести.С 31 августа в России внедрят экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Банка России.

Отмечается, что ЦБ расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь для обретения этого статуса человек сможет предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо сдать специальный экзамен. Его успешное прохождение подтверждается сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или "Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate) говорится в сообщении

Кроме того, для этих целей будет приниматься сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Такие правила вступят в силу с 31 августа. При этом ранее для получения такого статуса учитывались только международные документы специалистов в сфере финансов, например CFA.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ позволит неквалифицированным инвесторам операции с тремя криптовалютами.