Москва11 ноя Вести.В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело о растрате в отношении заместителя исполнительного директора и начальника одного из отделов АО "Нижегородский водоканал". Об этом пишет РБК со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемые сделали подложные документы о вывозе мусора с территории Нижегородской станции аэрации. Отходы относились к четвертому классу опасности. При этом на самом деле никто их не вывозил, а 4 млн рублей, которые были платой за услуги, поступили на счет одного из обвиняемых – директора коммерческой организации.

Сотрудники УФСБ России по региону и регионального СУ СК выявили факт преступления и задержали фигурантов. В ближайшее время им назначат меру пресечения.

Как сообщается, кроме материального ущерба действия обвиняемых нанесли ущерб окружающей среде: мусор с защитных решеток канализации находился на полигоне длительного хранения осадка – это запрещено российским законодательством. Руководство "Нижегородского водоканала" попросили устранить отходы, но их просто засыпали слоем грунта.