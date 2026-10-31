В Ростовской области жалуются на незаконное повышение тарифов за водоотведение

Жители Шахт жалуются на неправомерное повышение тарифов за водоотведение В Ростовской области жалуются на незаконное повышение тарифов за водоотведение

Москва31 окт Вести.Жители города Шахты в Ростовской области считают, что в их городе грубо нарушается законодательство в части оплаты за услуги водоотведения. Исполнительный директор "БТК Текстиль" Инна Князева в интервью ИС "Вести" рассказала, что новые тарифы бьют по финансовому состоянию предприятий.

Недавно частная компания 80-летней Анны Игнатовой, которая принимает все городские стоки, и которую местная администрация официально назвала гарантирующей организацией, почти в четыре раза увеличила плату за сверхнормативный сброс в канализацию загрязняющих веществ.

Такое денежное давление, в виде штрафов и тарифов, убыточно для градообразующих предприятий. По словам их руководителей, без внимания профильных ведомств и правоохранительных органов разрешить эту ситуацию вряд ли получится.

Очистные Игнатовой выписали заводу "Гидропривод" крупный штраф якобы за превышение предельно-допустимой концентрации по загрязняющим веществам. На предприятии уверены, что все дело в новых нормативах и в канализационных трубах, которые компания Игнатовой не обслуживает.

Наши отводящие трубопроводы находятся в плачевном состоянии, что создает искусственные подпоры недостаточного протока скорости воды сказал главный инженер шахтинского завода Александр Калугин

Напряжение почувствовали и на крупнейшем производственном комплексе легкой промышленности. Компания "БТК Текстиль" обратилась в суд, потому что не согласна с новыми тарифами на водоотведение.

Мы провели анализ и, по нашему мнению, они превышают в три или четыре раза нормативы в других городах области и соседних регионах. Плата за превышение нормативов выросла, взлетела в десятки или сотни раз. Это бьет по предприятию, по его финансовому состоянию отметила исполнительный директор "БТК Текстиль" Инна Князева

В городе Шахты, как оказалось, две гарантирующие организации, занимающиеся водоотведением. Одна, якобы, принимает стоки, другая очищает. Однако изношенность инфраструктуры ставит под вопрос качество очистки. При этом, обычные потребители и предприниматели вынуждены платить дважды. А это прямое нарушение федерального законодательства.

Ранее прокуратура направила местной администрации официальный протест по этому поводу, заявив о коррупционном факторе. Недавно появилось еще одно обращение надзорного ведомства о незаконности увеличения платы за сверхнормативный сброс.