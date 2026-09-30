Москва30 сен Вести.Полная очистка шахтных вод в Ростовской области от окислов железа и минерализации позволит региону восполнить дефицит питьевой воды и обеспечить качественной водой шахтерские территории. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Сергей Михалев.

Как известно, шахтерские территории Ростовской области, включая города Шахты, Новошахтинск и Гуково на протяжении нескольких десятилетий испытывают проблему с водоснабжением.

По словам эксперта, в Октябрьском районе находятся Кировские очистные сооружения. Этот водоотливной комплекс предназначен для очистки агрессивных шахтных вод.

Мы шахтную воду вбрасываем в реку Аюта, дальше она идет в Тузлов и в конце концов попадает в Дон. Из Дона мы опять эту воду берем, качаем в город Новошахтинск, Шахты и так далее. Я считаю, это самый перспективный проект, к которому мы все равно вернемся, потому что дефицит воды - он есть отметил Михалев

Михалев добавил, что сейчас очистные сооружения в Ростовской области сбрасывают свыше 30 тыс. кубометров в сутки частично очищенной шахтной воды.