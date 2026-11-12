Москва12 нояВести.Руководителю управления строительной политики администрации Воронежа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, суд отправил ее под домашний арест, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По данным следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2025 года обвиняемая в нарушение действующего законодательства по заключенному контракту на строительство сети ливневой канализации в одном из кварталов Воронежа незаконно выдала аванс более чем в 335 миллионов рублей подрядчику, не имеющему разрешения на строительство и банковской гарантии.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Воронежской области и прокуратуры Воронежской области.
Обвиняемая задержана. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего арестаотмечается в публикации
Расследование продолжается.