Воронежскую чиновницу отправили под домашний арест за превышение полномочий Главу управления строительной политики Воронежа отправили под домашний арест

Москва12 ноя Вести.Руководителю управления строительной политики администрации Воронежа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, суд отправил ее под домашний арест, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2025 года обвиняемая в нарушение действующего законодательства по заключенному контракту на строительство сети ливневой канализации в одном из кварталов Воронежа незаконно выдала аванс более чем в 335 миллионов рублей подрядчику, не имеющему разрешения на строительство и банковской гарантии.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Воронежской области и прокуратуры Воронежской области.

Обвиняемая задержана. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отмечается в публикации

Расследование продолжается.