Экс-глава департамента МЧС Голикова обвиняется в злоупотреблении и мошенничестве

Главному финансисту МЧС Надежде Голиковой предъявлено обвинение Экс-глава департамента МЧС Голикова обвиняется в злоупотреблении и мошенничестве

Москва23 сен Вести.Бывший директор финансово-экономического департамента МЧС России Надежда Голикова обвиняется в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебных материалов, имеющихся у ТАСС.

Голикова и начальник отдела внедрения и сопровождения информационных систем ИАЦ МЧС России Виктория Спиридонова находятся под домашним арестом.

Голиковой и Спиридоновой предъявлено обвинение в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы говорится в сообщении

Голикова в июле 2018 года стала замдиректора финансово-экономического департамента МЧС, в январе 2019 года возглавила его. В июне 2026 года после задержания освобождена от занимаемой должности.