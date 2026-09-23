Москва23 сенВести.Бывший директор финансово-экономического департамента МЧС России Надежда Голикова обвиняется в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, следует из судебных материалов, имеющихся у ТАСС.
Голикова и начальник отдела внедрения и сопровождения информационных систем ИАЦ МЧС России Виктория Спиридонова находятся под домашним арестом.
Голиковой и Спиридоновой предъявлено обвинение в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободыговорится в сообщении
Голикова в июле 2018 года стала замдиректора финансово-экономического департамента МЧС, в январе 2019 года возглавила его. В июне 2026 года после задержания освобождена от занимаемой должности.