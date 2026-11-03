Москва3 нояВести.В Орле задержан руководитель казенного учреждения "Орловский областной государственный заказчик" Александр Ященко. Его подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Ященко является подозреваемым в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)приводит агентство слова своего собеседника
По ходатайству следствия Советский районный суд арестовал Ященко до 1 января 2027 года. Детали уголовного дела, в котором он фигурирует, не приводятся.