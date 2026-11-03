Глава "Орелгосзаказчика" Ященко арестован по делу о превышении полномочий

Силовики задержали главу "Орелгосзаказчика" Александра Ященко Глава "Орелгосзаказчика" Ященко арестован по делу о превышении полномочий

Москва3 ноя Вести.В Орле задержан руководитель казенного учреждения "Орловский областной государственный заказчик" Александр Ященко. Его подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Ященко является подозреваемым в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) приводит агентство слова своего собеседника

По ходатайству следствия Советский районный суд арестовал Ященко до 1 января 2027 года. Детали уголовного дела, в котором он фигурирует, не приводятся.