Экс-главу ритуального предприятия Оренбурга арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего руководителя ритуальной службы Оренбурга отправили под арест Экс-главу ритуального предприятия Оренбурга арестовали по делу о мошенничестве

Москва3 окт Вести.В Оренбурге под стражу заключили бывшего руководителя муниципального предприятия по организации ритуальных услуг Игоря Абдульманова. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Его обвиняют в восьми эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, с октября 2003 по сентябрь 2020 года Абдульманов, будучи руководителем муниципального учреждения по ритуальным услугам, вместе с организованной группой присваивал имущество предприятия и похищал бюджетные деньги при выполнении муниципальных контрактов. Кроме того, он взимал с людей плату за возможность выбрать место захоронения на одном из кладбищ Оренбурга.

Ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Суд встал на сторону следователя и отправил обвиняемого под стражу.

Суд, согласившись с позицией представителя надзорного ведомства, удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу говорится в публикации

Прокуратура Оренбургской области держит расследование на особом контроле.