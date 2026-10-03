Москва3 октВести.В Оренбурге под стражу заключили бывшего руководителя муниципального предприятия по организации ритуальных услуг Игоря Абдульманова. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.
Его обвиняют в восьми эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, с октября 2003 по сентябрь 2020 года Абдульманов, будучи руководителем муниципального учреждения по ритуальным услугам, вместе с организованной группой присваивал имущество предприятия и похищал бюджетные деньги при выполнении муниципальных контрактов. Кроме того, он взимал с людей плату за возможность выбрать место захоронения на одном из кладбищ Оренбурга.
Ущерб превысил 10 миллионов рублей.
Суд встал на сторону следователя и отправил обвиняемого под стражу.
Суд, согласившись с позицией представителя надзорного ведомства, удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражуговорится в публикации
Прокуратура Оренбургской области держит расследование на особом контроле.