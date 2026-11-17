Москва17 нояВести.Силовики провели обыски в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, по которому проходит президент театра Марк Варшавер.
В театре "Ленком" прошли обыски в рамках уголовного дела. Был изъят ряд документовприводит агентство слова своего собеседника
О какой статье УК РФ идет речь, не уточняется, однако известно, что она касается "финансовых вопросов".