СК ведет обыски в компании "Нева-Балт" в Петербурге в связи с делом Булгакова

Сотрудники СК проводят обыски у бизнесменов в Петербурге по делу Булгакова СК ведет обыски в компании "Нева-Балт" в Петербурге в связи с делом Булгакова

Москва17 ноя Вести.Сотрудники Следственного комитета РФ ведут обыски в компании "Нева-Балт" в Санкт-Петербурге, сообщило издание "Фонтанка.ру". В источнике также уточнили, что следователи пришли с обыском в квартиру гендиректора организации.

Мероприятия связаны с делом экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

… утром 17 ноября сотрудники СК России пришли с обысками в петербургскую компанию "Нева-Балт", а также в квартиру ее генерального директора написали в источнике

Генеральный директор "Нева-Балт" Герман Яковлев был арестован в августе 2024 года по обвинению в завышении стоимости энергосервисных контрактов Военно-медицинской академии имени Кирова. В данный момент организацию возглавляет Намик Байрамбеков. Однако у силовиков появились новые претензии к руководству компании.

Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение. Он был арестован в 2024 году по делу о заключении контрактов на оказание услуг в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Согласно версии следствия, подконтрольная Булгакову фирма необоснованно обогатилась почти на 50 млн рублей. Она выступала субподрядчиком.