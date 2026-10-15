РБК: главреда "Новой газеты" Соколова допросили как свидетеля РБК: главред "Новой газеты" Соколов прошел допрос как свидетель

Москва15 окт Вести.Главного редактора "Новой газеты" (внесена в реестре иноагентов) Сергея Соколова допросили в качестве свидетеля. Об этом изданию РБК сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

Как пишет издание, после допроса по делу журналиста издания Олега Ролдугина Соколов вернулся в редакцию.

Подробности допроса и следственных действий Соколов разглашать не может из-за данной подписки сказала Ставицкая

Также источник РБК, знакомый с ходом следственных действий, подтвердил, что процессуально Соколов не задержан.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что силовики пришли с обысками к Соколову.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном использовании и хранении персональных данных, совершенных группой лиц. По этому делу проходит журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин, который находится под домашним арестом.