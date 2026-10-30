"Новая газета" объявила о закрытии после 30 лет работы

"Новая газета" сообщила о закрытии "Новая газета" объявила о закрытии после 30 лет работы

Москва30 окт Вести.Редакция "Новой газеты" (признана иностранным агентом в РФ) объявила о прекращении деятельности. Заявление опубликовано на сайте издания.

Девятого ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет говорится в публикации

Решение последовало на фоне выселения редакции из здания в Потаповском переулке в центре Москвы. О необходимости освободить помещение стало известно из письма главного редактора Сергея Соколова.

По его словам, журналистам предоставили мало времени на переезд, при этом новое помещение еще не найдено. Одновременно редакции отключили систему сбора читательских пожертвований.

Первый номер "Новой газеты" вышел 1 апреля 1993 года. В 2022 году издание приостановило выпуск печатной версии после двух предупреждений Роскомнадзора.

В сентябре 2026 года Минюст включил "Новую газету" в реестр иностранных агентов.