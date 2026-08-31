Москва31 авг Вести.Руководитель российского представительства информационного агентства Reuters Гай Фолконбридж покинет свой пост 1 сентября. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, причиной ухода Фолконбриджа стало недовольство лондонского начальства его подходом к освещению происходящих в России событий. Ему предложили перейти в представительство Reuters в другой стране. Однако шеф российского бюро предпочел уволиться.

Каковы дальнейшие планы Фолконбриджа, а также кто займет его место, пока не известно. Конкурс на замещение должности шефа российского бюро агентства еще не объявлен.