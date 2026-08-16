Клепач заявил об уходе с должности главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач подтвердил свой уход с поста главного экономиста ВЭБ.РФ Клепач заявил об уходе с должности главного экономиста ВЭБ.РФ

Москва16 авг Вести.Андрей Клепач подтвердил свое увольнение с должности главного экономиста ВЭБ.РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Forbes Russia.

Эксперт в беседе с изданием заявил, что покидает свой пост.

При этом причины увольнения он не раскрыл.

Клепач занимал должность главного экономиста Внешэкономбанка (позднее - ВЭБ.РФ) с 2014 до августа 2026 года. Он также входил в советы директоров "Роскосмоса", ОСК, ОАК, "Росатома" и других госкорпораций.

Ранее Клепач заявил, что создание условий для производства, а также для "экономики предложения" является способом обеспечить возможности заработать для граждан. По его мнению, сейчас все усилия направлены на подавление инфляции.