Москва16 авг Вести.Андрей Клепач больше не занимает позицию главного экономиста ВЭБ.РФ. Об этом заявил представитель госкорпорации.

В интервью "Ведомостям" он отметил, что новая кандидатура на пост уже утверждена.

При этом не раскрываются причины ухода самого Клепача.

Клепач занимал должность главного экономиста Внешэкономбанка (позднее - ВЭБ.РФ) с 2014 до августа 2026 года. Он также входил в советы директоров "Роскосмоса", ОСК, ОАК, "Росатома" и других госкорпораций.

Ранее Клепач заявил, что рост цен на бензин и ущерб собственному сельскому хозяйству являются основными факторами роста цен. Он также говорил о невозможности нейтрализовать военные расходы решениями по ДКП (Денежно-кредитной политике).