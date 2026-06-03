Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ Глава ЦБ Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не примет участия в деловой программе ПМЭФ. Согласно последним изменениям, ее выступление на традиционной макросессии об экономическом росте отменено, выяснил корреспондент РИА Новости.

Согласно обновленной программе, среди участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности", запланированной на четверг, 4 июня, больше нет Набиуллиной.

Ожидается, что макросессию проведут заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Дискуссию будет модерировать председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, чему будет посвящена главная часть речи президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.