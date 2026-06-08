Москва8 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сможет принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня, так как остается на больничном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном сказано в сообщении

Ранее из-за больничного Набиуллина не приняла участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).