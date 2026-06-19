Набиуллина подтвердила, что болела простудой во время ПМЭФ

Набиуллина пояснила, почему не приехала на ПМЭФ Набиуллина подтвердила, что болела простудой во время ПМЭФ

Москва19 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила журналистам, что болела простудой во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Она поблагодарила всех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.

Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда. Я на некоторое время потеряла голос сказала Набиуллина

4 июня глава ЦБ должна была выступить на макросессии ПМЭФ, посвященной экономическому росту , однако ее выступление было отменено за день до этого.