Москва19 июнВести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила журналистам, что болела простудой во время проведения Петербургского международного экономического форума.
Она поблагодарила всех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.
Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда. Я на некоторое время потеряла голоссказала Набиуллина
4 июня глава ЦБ должна была выступить на макросессии ПМЭФ, посвященной экономическому росту , однако ее выступление было отменено за день до этого.