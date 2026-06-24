Глава ЦБ РФ Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации

Набиуллина приняла участие в совещании по развитию авиации у Путина Глава ЦБ РФ Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации

Москва24 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина приняла участие в совещании у президента страны Владимира Путина по развитию авиации в подмосковном Жуковском.

Для председателя ЦБ РФ данное совещание стало вторым появлением на публике после того, как она пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за больничного.

В совещании также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, глава Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф.

В рамках заседания Путин отметил, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.