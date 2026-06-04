Москва4 июн Вести.Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в макросессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по объективным причинам. Об этом заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, который является модератором этой сессии.

Также парламентарий обратился к остальным участникам сессии – главе Минфина Антону Силуанову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и замглавы администрации президента России Максиму Орешкину – с просьбой не винить во всем высокую ключевую ставку.

Мы сегодня чисто в мужском составе... Я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка сказал Макаров

Глава ЦБ исчезла из списков участников сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" 3 июня. Она также не сможет выступить на сессии "Кибермошенничество: кому платить по счетам?".