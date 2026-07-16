Москва16 июл Вести.Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО "РВБ") вышла из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом сообщается на сайте компании.

При этом в Russ отметили приверженность долгосрочному и поступательному развитию рынка, повышению его измеримости и прозрачности.

Данная мера стала следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что Russ входит в топ-5 крупнейших операторов в мире, а также занимает лидирующие позиции на российском рынке наружной рекламы.

Ранее стало известно, что в России с января по май текущего года рекламные расходы девелоперов и агрегаторов недвижимости в офлайн‑медиа уменьшились в сравнении с прошлогодними показателями впервые с 2023 года. Наибольший спад расходов пришелся на прессу: бюджеты сократились на 16,3% и составили 109 млн рублей.