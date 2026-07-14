Траты на офлайн-рекламу недвижимости в РФ снизились впервые с 2023 года "Ведомости": расходы на офлайн-рекламу недвижимости снизились впервые с 2023 г.

Москва14 июл Вести.В России с января по май 2026 года рекламные расходы девелоперов и агрегаторов недвижимости в офлайн‑медиа (телевидение, радио, печатные издания, рекламу вне дома) уменьшились в сравнении с прошлогодними показателями впервые с 2023 года. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на расчеты рекламной группы Starlink.

Общий объем рекламных бюджетов составил 8,4 млрд рублей (без учета НДС) — это на 12,5% ниже показателя января — мая 2025 года, когда он достигал 9,6 млрд рублей. При этом в течение трех предыдущих лет (2023–2025) в этот же период наблюдался рост расходов на рекламу на 16–40%.

Согласно расчетам Starlink, наибольший спад рекламных расходов девелоперов и агрегаторов недвижимости в январе — мае 2026 года пришелся на прессу: бюджеты сократились на 16,3% и составили 109 млн рублей. Снижение на радио оказалось чуть меньше — 13,7%, до 722 млн рублей. Телевизионная реклама потеряла 13,1% бюджетов (итоговый объем — 1,1 млрд рублей), сегмент OOH (реклама вне дома) — 12,2% (6,5 млрд рублей).

Сокращение рекламных расходов в офлайн в первую очередь становится реакцией на ухудшение экономики проектов в столичном регионе … Наиболее значимыми факторами, которые отрицательно влияют на динамику рекламных бюджетов в категории, являются снижение спроса на недвижимость и сокращение объема сделок из-за сохранения высокой ипотечной ставки сказано в статье

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