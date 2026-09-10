Москва10 сен Вести.Главный редактор делового журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет должность в конце сентября. Об этом РБК сообщили два близких к редакции источника.

Позднее информацию изданию подтвердил сам Харнас.

Я покидаю "Эксперт" в конце сентября, с акционером издания это решение согласовано заявил он

Харнас добавил, что пока не может раскрыть свое будущее место работы, сначала он планирует взять отпуск. В РБК уточнили, что направили запрос в корпорацию по поводу ухода главного редактора журнала.

Алексей Харнас стал главой объединенной печатной и интернет-версии "Эксперта" в октябре 2023 года. В это время издание, работавшее с 1995 года, перезапускалось при поддержке ВЭБ.РФ после финансовых трудностей и процедуры банкротства.

До этого журналист работал в "Коммерсанте", ТАСС и газете "Гудок".

1 сентября кадровые перестановки произошли в российском представительстве информационного агентства Reuters. Глава филиала Гай Фолконбридж покинул пост из-за идеологических противоречий с начальством в Лондоне. Он отказался от предложения перейти на должность руководителя корпункта агентства в любой стране мира и ушел из Reuters.