Москва18 ноя Вести.Московский городской суд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы об аресте блогера Юрия Дудя ((признан иноагентом в РФ и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города в мессенджере МАХ.

Апелляционная инстанция Московского городского суда 18 ноября 2026 года оставила без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании в заочном порядке в отношении Дудя Юрия Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу написали в пресс-службе

Уголовное дело о пропаганде терроризма на Дудя завели за интервью с главой запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денисом Капустиным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 29 сентября стало известно о заочном аресте блогера, тогда же стало известно, что Дудю может грозить от пяти до семи лет колонии по новому делу о призывах к терроризму.

28 октября Юрий Дудь подал апелляцию на заочный арест.