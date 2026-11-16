После возгорания спорткомплекса "Лата Трек" организована прокурорская проверка Установление причин возгорания в комплексе "Лата Трек" контролирует прокуратура

Москва16 ноя Вести.Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств возгорания ангара в комплексе "Лата Трек" в Крылатском на западе Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Для определения точных причин произошедшего будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Уточняется, что пожар возник в нежилом здании на территории спорткомплекса.

Ход доследственной проверки и принятие по ее результатам законного процессуального решения контролируются сказано в сообщении

Загорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря произошло днем 16 ноября.