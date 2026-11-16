В Москве возник пожар на территории горнолыжного комплекса "Лата Трэк"

В Москве загорелся ангар с инвентарем в спорткомплексе "Лата Трэк" в Крылатском В Москве возник пожар на территории горнолыжного комплекса "Лата Трэк"

Москва16 ноя Вести.Пожарные ликвидируют возгорание на популярном у москвичей горнолыжном комплексе "Лата Трэк" в Крылатском на западе Москвы.

По данным SHOT, возгорание произошло в ангаре со спортивным инвентарем.

Информацию подтвердили в столичном МЧС.

На Крылатской улице происходит загорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря сказано в сообщении ведомства в MAX

В настоящее время принимаются меры к тушению пожара. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Дальнейшая информация уточняется.