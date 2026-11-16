Москва16 нояВести.Пожарные ликвидируют возгорание на популярном у москвичей горнолыжном комплексе "Лата Трэк" в Крылатском на западе Москвы.
По данным SHOT, возгорание произошло в ангаре со спортивным инвентарем.
Информацию подтвердили в столичном МЧС.
На Крылатской улице происходит загорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентарясказано в сообщении ведомства в MAX
В настоящее время принимаются меры к тушению пожара. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Дальнейшая информация уточняется.