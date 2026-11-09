© Департамент по делам ГО, ЧС и ПБ Москвы

SHOT: очевидцы сообщают о взрывах на складе с литиевыми батареями в Москве

На юге Москвы горит склад с литиевыми батареями SHOT: очевидцы сообщают о взрывах на складе с литиевыми батареями в Москве

Москва9 ноя Вести.На юге Москвы начался сильный пожар. Глухие и гулкие взрывы слышны со склада с литиевыми батареями, пишет SHOT.

Дым виден за несколько километров от места ЧП.

Горит складское помещение на Южнопортовом проезде. Огонь быстро распространяется по помещению, есть угроза перехода на соседнее здание говорится в публикации

По данным издания, сотрудники МЧС вскрывают крышу для тушения огня. При необходимости могут привлечь пожарный поезд или судно.

Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

На официальных ресурсах экстренных служб сообщений об этом пожаре пока нет.