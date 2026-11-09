Москва9 нояВести.На юге Москвы начался сильный пожар. Глухие и гулкие взрывы слышны со склада с литиевыми батареями, пишет SHOT.
Дым виден за несколько километров от места ЧП.
Горит складское помещение на Южнопортовом проезде. Огонь быстро распространяется по помещению, есть угроза перехода на соседнее зданиеговорится в публикации
По данным издания, сотрудники МЧС вскрывают крышу для тушения огня. При необходимости могут привлечь пожарный поезд или судно.
Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
На официальных ресурсах экстренных служб сообщений об этом пожаре пока нет.