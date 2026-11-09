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Пожар вспыхнул в промзоне на юго-востоке Москве, на месте работают спасатели

На юго-востоке Москвы тушат пожар в промзоне Пожар вспыхнул в промзоне на юго-востоке Москве, на месте работают спасатели

Москва9 ноя Вести.Пожарные тушат возгорание в административно-складском здании на территории промзоны на юго-востоке Москвы, сообщает Департамент по делам ГО, ЧС и ПБ столицы в MAX.

По данным ведомства, сообщение о возгорании во 2-м Южнопортовом проезде поступило в экстренные службы сегодня в 04.55.

9 ноября в 04.55 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании во 2-м Южнопортовом проезде. … Пожар произошел в административно-складском здании на территории промзоны говорится в публикации

На место ЧП выехали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы и сотрудники Аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС столичного Пожарно-спасательного центра.

Пожарные провели разведку и приступили к тушению возгорания, работы продолжаются.