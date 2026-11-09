Москва9 нояВести.Пожарные тушат возгорание в административно-складском здании на территории промзоны на юго-востоке Москвы, сообщает Департамент по делам ГО, ЧС и ПБ столицы в MAX.
По данным ведомства, сообщение о возгорании во 2-м Южнопортовом проезде поступило в экстренные службы сегодня в 04.55.
9 ноября в 04.55 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании во 2-м Южнопортовом проезде. … Пожар произошел в административно-складском здании на территории промзоныговорится в публикации
На место ЧП выехали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы и сотрудники Аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС столичного Пожарно-спасательного центра.
Пожарные провели разведку и приступили к тушению возгорания, работы продолжаются.