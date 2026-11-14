Москва14 нояВести.Крупный пожар произошел в ночь на 14 ноября в подмосковных Мытищах, загорелся металлический ангар, площадь распространения огня составила почти 3 тысячи квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по Московской области.
По информации экстренных служб, инцидент произошел на улице Заречной, напротив дома №3.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2850 кв.м.говорится в сообщении
В тушении огня участвуют 44 человека и 15 единиц специальной техники.
Информация о пострадавших не поступала.