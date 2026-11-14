МЧС: в Мытищах загорелся ангар, огонь распространился на 2850 "квадратов"

Крупный пожар тушат в подмосковных Мытищах МЧС: в Мытищах загорелся ангар, огонь распространился на 2850 "квадратов"

Москва14 ноя Вести.Крупный пожар произошел в ночь на 14 ноября в подмосковных Мытищах, загорелся металлический ангар, площадь распространения огня составила почти 3 тысячи квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по Московской области.

По информации экстренных служб, инцидент произошел на улице Заречной, напротив дома №3.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2850 кв.м. говорится в сообщении

В тушении огня участвуют 44 человека и 15 единиц специальной техники.

Информация о пострадавших не поступала.