Москва14 нояВести.Крупный пожар произошел в ночь на 14 ноября в подмосковных Мытищах, загорелся металлический ангар, площадь распространения огня составила почти 3 тысячи квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по Московской области.

По информации экстренных служб, инцидент произошел на улице Заречной, напротив дома №3.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2850 кв.м.

говорится в сообщении

В тушении огня участвуют 44 человека и 15 единиц специальной техники.

Информация о пострадавших не поступала.