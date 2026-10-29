Пожар в подмосковных Мытищах охватил почти 1000 кв.м.

SHOT: пожар в Мытищах охватил 837 квадратных метров Пожар в подмосковных Мытищах охватил почти 1000 кв.м.

Москва29 окт Вести.Пожар в подмосковных Мытищах охватил 837 квадратных метров. Как сообщает SHOT полыхает частный сектор. Над городом виден огромный столб дыма, который можно наблюдать за несколько километров, в том числе от "Арены Мытищи".

Информация о пожаре в частном жилом доме на улице 1-я Крестьянская появилась вечером 29 октября.

Огонь перекинулся на соседние постройки и ушел вглубь участка. Сейчас им охвачено 837 квадратных метров сказано в публикации

Сообщалось, что на место происшествия направлены дежурные расчеты спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет.