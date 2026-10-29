Москва29 октВести.Пожар в подмосковных Мытищах охватил 837 квадратных метров. Как сообщает SHOT полыхает частный сектор. Над городом виден огромный столб дыма, который можно наблюдать за несколько километров, в том числе от "Арены Мытищи".
Информация о пожаре в частном жилом доме на улице 1-я Крестьянская появилась вечером 29 октября.
Огонь перекинулся на соседние постройки и ушел вглубь участка. Сейчас им охвачено 837 квадратных метровсказано в публикации
Сообщалось, что на место происшествия направлены дежурные расчеты спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет.