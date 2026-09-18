Москва18 сенВести.Пожар начался в многоэтажном доме в подмосковных Котельниках. О происшествии сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что загорелась квартира на восьмом этаже в ЖК "Белая дача". Пламя вырвалось наружу через окно, подъезд оказался сильно задымлен.
К месту происшествия прибыли спасатели, они эвакуировали жильцов.
По данным канала, причиной пожара могла стать неисправность в электрощитке. Соседи сообщили, что первой возгорание заметила 12-летняя девочка, которая находилась в квартире. Она выбежала из дома босиком.