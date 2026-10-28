SHOT: в Подмосковье произошел пожар в многоэтажке, трое пострадавших SHOT: трое человек пострадали при пожаре в подмосковной многоэтажке

Москва28 окт Вести.В жилом комплексе в подмосковном Сапроново произошел пожар, в результате которого пострадали не менее троих человек, спасатели не могли добраться до очага возгорания из-за припаркованных авто. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Возгорание произошло ночью 28 октября в Центральном квартале деревни Сапроново вблизи города Видный.

Полыхала квартира на 10 этаже — по словам очевидцев, люди звали на помощь из окон. Всего из дома эвакуировали 65 человек, из них 13 детей, и спасены трое взрослых и двое детей. Пострадали не менее трех человек, предварительно, из горящей квартиры. Местные утверждают, что спасенную из пожара девушку реанимировали не менее 30 минут и затем увезли на скорой утверждается в публикации

Причины возгорания не уточняются.

Официальная информация о пожаре и его последствиях не поступала.