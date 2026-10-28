Пострадавшая при пожаре в подмосковном ЖК девушка скончалась

В больнице скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая при пожаре в Подмосковье Пострадавшая при пожаре в подмосковном ЖК девушка скончалась

Москва28 окт Вести.Ночью 28 октября в жилом многоквартирном доме в деревне Сапроново произошел пожар, который унес жизнь 16-летней девушки, сообщает ГУ МЧС по Московской области в MAX.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к 17-этажному дому №9 мкрн Купелинка наблюдалось открытое горение из окна квартиры на 10 этаже.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, эвакуации жильцов и поиску пострадавших. Всего из опасной зоны было эвакуировано 65 человек, из них 13 детей.

Звеньями газодымозащитной службы спасено 5 человек (из них 2 детей) и передано в кареты СМП, к сожалению, 16-летняя девушка скончалась в медицинском учреждении говорится в публикации

В подмосковном главке МЧС подчеркнули, что прибытие подразделений к месту пожара было затруднено автомобилями, припаркованными во дворе жилого комплекса.

Пожар был локализован на 32 квадратных метрах. Его причину устанавливают специалисты.