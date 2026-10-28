Уголовное дело возбудили после гибели подростка при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в подмосковной квартире погибла девочка, возбуждено дело Уголовное дело возбудили после гибели подростка при пожаре в Подмосковье

Москва28 окт Вести.В микрорайоне Купелинка в деревне Сапроново произошло возгорание в квартире дома на 10 этаже. В результате погибла 16-летняя девочка, еще трое человек пострадали. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

После ликвидации пожара из квартиры на 15 этаже с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы четыре человека одной семьи: женщина, мужчина, их 11 летний сын и 16-летняя дочь.

Девочка не выжила, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

По данному факту следователем следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст.109 УК РФ) отмечается в сообщении в MAX

Планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.