Жилой дом горит в Серпухове, пожар локализован на 300 "квадратах"

В Серпухове горит трехэтажный жилой дом, 50 человек эвакуированы Жилой дом горит в Серпухове, пожар локализован на 300 "квадратах"

Москва19 авг Вести.В городском округе Серпухов Московской области произошел пожар в трехэтажном жилом здании, с огнем борются специалисты, сообщает "Мособлпожспас" в мессенджере MAX.

Пожар начался на третьем этаже жилого здания. Существовала угроза распространения огня вниз, на второй и первый этажи отмечается в публикации

Из горящего дома были эвакуированы 50 человек. О наличии пострадавших ничего не сообщается.

На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

На месте работают пожарные ПСЧ-304 и ПСЧ-330 "Мособлпожспаса", а также сотрудники Федеральной противопожарной службы.