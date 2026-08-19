Москва19 авгВести.В городском округе Серпухов Московской области произошел пожар в трехэтажном жилом здании, с огнем борются специалисты, сообщает "Мособлпожспас" в мессенджере MAX.
Пожар начался на третьем этаже жилого здания. Существовала угроза распространения огня вниз, на второй и первый этажиотмечается в публикации
Из горящего дома были эвакуированы 50 человек. О наличии пострадавших ничего не сообщается.
На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
На месте работают пожарные ПСЧ-304 и ПСЧ-330 "Мособлпожспаса", а также сотрудники Федеральной противопожарной службы.