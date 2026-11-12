Москва12 нояВести.В Раменском муниципальном округе спасатели ликвидируют пожар на складе. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри помещения находятся горяче-смазочные материалы. Об этом сообщили в МЧС Московской области.
К тушению привлечены более 50 специалистов и 17 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский м.о., д. Кузяево, д 126. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит складское помещение по всей площадиотмечается в сообщении
Повреждения получили припаркованные рядом машины. Информации о пострадавших не поступало.