В Раменском горит склад, пожар тушат более 50 специалистов

В подмосковном Раменском ликвидируют пожар на складе В Раменском горит склад, пожар тушат более 50 специалистов

Москва12 ноя Вести.В Раменском муниципальном округе спасатели ликвидируют пожар на складе. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри помещения находятся горяче-смазочные материалы. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

К тушению привлечены более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский м.о., д. Кузяево, д 126. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит складское помещение по всей площади отмечается в сообщении

Повреждения получили припаркованные рядом машины. Информации о пострадавших не поступало.