Москва16 октВести.В подмосковных Люберцах горит склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Люберцах ликвидируют крупный пожар. … По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание складского помещения на площади 1200 квадратных метровговорится в сообщении
Уточняется, что были эвакуированы 15 человек. Других подробностей о ЧП на данный момент нет.