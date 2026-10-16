Москва16 октВести.В подмосковных Люберцах горит склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Люберцах ликвидируют крупный пожар. … По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание складского помещения на площади 1200 квадратных метров

говорится в сообщении

Уточняется, что были эвакуированы 15 человек. Других подробностей о ЧП на данный момент нет.