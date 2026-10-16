В Люберцах горит склад на площади 1200 квадратных метров

В Люберцах ликвидируют крупный пожар на складе площадью 1200 квадратных метров В Люберцах горит склад на площади 1200 квадратных метров

Москва16 окт Вести.В подмосковных Люберцах горит склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Люберцах ликвидируют крупный пожар. … По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание складского помещения на площади 1200 квадратных метров говорится в сообщении

Уточняется, что были эвакуированы 15 человек. Других подробностей о ЧП на данный момент нет.