Москва26 нояВести.В Котельниках Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на складах в промзоне микрорайона Силикат, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Информация о пожаре поступила в среду, 25 ноября, в 23.19 от очевидца. К ликвидации пламени были привлечены 23 человека и 7 единиц техники. Площадь горения составила 1200 квадратных метров.
Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 5.53 по московскому времени открытое горение ликвидированоговорится в сообщении
По предварительной информации, пострадавших нет.