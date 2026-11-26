МЧС: ликвидировано открытое горение на складах в промзоне в Котельниках

Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне в Котельниках МЧС: ликвидировано открытое горение на складах в промзоне в Котельниках

Москва26 ноя Вести.В Котельниках Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на складах в промзоне микрорайона Силикат, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Информация о пожаре поступила в среду, 25 ноября, в 23.19 от очевидца. К ликвидации пламени были привлечены 23 человека и 7 единиц техники. Площадь горения составила 1200 квадратных метров.

Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 5.53 по московскому времени открытое горение ликвидировано говорится в сообщении

По предварительной информации, пострадавших нет.