Открытое горение на складе пенопласта в Мытищах ликвидировали сотрудники МЧС

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Мытищах Открытое горение на складе пенопласта в Мытищах ликвидировали сотрудники МЧС

Москва18 ноя Вести.Открытое горение ликвидировано в производственно-складском здании в деревне Коргашино городского округа Мытищи, сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что о возгорании на улице Центральной стало известно в 11.45. Металлическое складское здание, предназначенное для производства и хранения пенопласта, горело по всей площади. Также существовала угроза распространения огня на соседнее офисное здание, расположенное в пяти метрах.

В 12.47 локализация пожара. В 13.43 ликвидация открытого горения написали в источнике

Там также уточнили, что никто не пострадал.