Москва18 нояВести.Открытое горение ликвидировано в производственно-складском здании в деревне Коргашино городского округа Мытищи, сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба в мессенджере МАХ.
Там уточнили, что о возгорании на улице Центральной стало известно в 11.45. Металлическое складское здание, предназначенное для производства и хранения пенопласта, горело по всей площади. Также существовала угроза распространения огня на соседнее офисное здание, расположенное в пяти метрах.
В 12.47 локализация пожара. В 13.43 ликвидация открытого горениянаписали в источнике
Там также уточнили, что никто не пострадал.